Библиотека «Родник» приглашает читателей на «Золотцевский диктант»

21:06, 05 февраля 2022, ПАИ

Псковская библиотека «Родник» отметила день памяти поэта, прозаика, публициста и переводчика Станислава Золотцева, имя которого она носит, и приглашает всех желающих принять участие в виртуальном «Золотцевском диктанте», сообщили в Псковской городской библиотеке.

Знатоки творчества и биографии Станислава Золотцева могут проверить свои знания в онлайн-викторине. Все участники получат на электронную почту сертификаты с указанием начисленных за правильные ответы баллов.

Подсказки для «Золотцевского диктанта» можно найти в виртульном музее, который библиотека «Родник» создала и ведёт.

В библиотеке напомнили о действии проекта «Карта Золотцева». Псковские библиотекари продолжают исследовать места, которые писатель посещал с разными целями, собирают его фотографии, воспоминания и стихи, посвящённые этим местам, устанавливают дружеские связи с поклонниками творчества Станислава Золотцева из других регионов и стран.

Советский и российский поэт, прозаик, переводчик и публицист, автор слов гимна Пскова Станислав Золоцев родился 21 апреля 1947 года в деревне Крестки Псковской области. Работал переводчиком в Индии, преподавал в историко-архивном институте в Москве. Выпустил 25 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований, в том числе более 20 книг переводов поэзии Востока (бывших советских республик, Индии и арабских стран) и Запада (Великобритании, США, Франции и др.).

Неоднократно избирался в руководство Союза писателей России, был руководителем новосозданного Московского литературного фонда (социально-правовая защита писателей). Был избран писателями-земляками председателем Псковского областного отделения Союза писателей.