Минздрав получит полномочия утверждать перечень лекарств для сотрудников авиации

21:18, 05 февраля 2022, ПАИ

Минздрав России получит полномочия утверждения перечня лекарственных препаратов, влияющих на работоспособность сотрудников авиации, пишет ТАСС.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в федеральный закон № 208 от 11 июня 2021 года, который в том числе вносит изменения в Воздушный кодекс РФ, введена новая норма, в соответствии с которой членам лётного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчерам управления воздушным движением запрещается без назначения врача принимать лекарства, включённые в перечень препаратов, влияющих на способность выполнять их функции.