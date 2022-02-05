Работающим на Курилах инвесторам снизят размер взносов за обязательное пенсионное страхование

21:43, 05 февраля 2022, ПАИ

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении размера взносов за обязательное пенсионное страхование для инвесторов, которые готовы работать на Курилах, сообщается на сайте кабмина.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что для предпринимателей, зарегистрировавшихся на Курилах после введения этих условий, в течение 20 лет тариф на пенсионное страхование будет составлять 6 %, а с учётом других платежей – 7,6 %, пишет ТАСС.