Две золотые медали завоевали печеряне в турнире по джиу-джитсу

22:05, 05 февраля 2022, ПАИ

5 февраля печорские джитсеры Ксения Изотова и Вячеслав Власов заняли призовые места в турнире по джиу-джитсу Gymnasium Cup в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».

Ксения заняла второе место в категории GI, а также завоевала золото в категории NO GI. Вячеслав Власов занял первое место в категории GI.

Тренирует печорских спортсменов Фёдор Шумейко на базе клуба LION KING, которым руководит Татьяна Кривенцева.

Отметим, что GI – это специальное кимоно для бразильского джиу-джитсу.