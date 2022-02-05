Две золотые медали завоевали печеряне в турнире по джиу-джитсу
5 февраля печорские джитсеры Ксения Изотова и Вячеслав Власов заняли призовые места в турнире по джиу-джитсу Gymnasium Cup в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».
Ксения заняла второе место в категории GI, а также завоевала золото в категории NO GI. Вячеслав Власов занял первое место в категории GI.
Тренирует печорских спортсменов Фёдор Шумейко на базе клуба LION KING, которым руководит Татьяна Кривенцева.
Отметим, что GI – это специальное кимоно для бразильского джиу-джитсу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
05 февраля 2022
Эксперт: Уровень антител можно будет не измерять, когда ковид превратится в сезонное заболевание
05 февраля 2022
Правительство РФ выделит средства на приобретение самолёта для оказания неотложной помощи