Российские исследователи разработали протез, ускоряющий процесс сращивания с костью

22:19, 05 февраля 2022, ПАИ

Российские исследователи разработали протез тазобедренного сустава, покрытие которого ускоряет процессы сращивания с костью и снижает риск развития инфекций после операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчиками выступили специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), Сколковского института науки и технологий и биоинжиниринговой компании «Тиос».

Отмечается, что верхний слой сустава состоит из полимерных плёнок, которые разрушаются в организме, высвобождая лекарство. Покрытие в разы увеличит антимикробные свойства протеза и обеспечит лучшее сращивание импланта с костью.

Испытания показали способность покрытия препятствовать появлению нежелательных рубцов в месте пересадки, уточнили исследователи.

Разработчики уже провели первое протезирование с применением импланта. Пациенту с хондросаркомой костей (разновидность рака костей) был установлен протез с плёночным покрытием и антибиотиком внутри. Операция прошла в Московском научно-практическом центре опухолей костей, мягких тканей и кожи (ГБУЗ МГОБ № 62 ДЗМ).

Авторы отмечают высокую плотность и простой способ загрузки плёнок, что делает их подходящими для персонализированной терапии – индивидуально подобранного лечения заболеваний.