Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российские исследователи разработали протез, ускоряющий процесс сращивания с костью

Российские исследователи разработали протез тазобедренного сустава, покрытие которого ускоряет процессы сращивания с костью и снижает риск развития инфекций после операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчиками выступили специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), Сколковского института науки и технологий и биоинжиниринговой компании «Тиос».

Отмечается, что верхний слой сустава состоит из полимерных плёнок, которые разрушаются в организме, высвобождая лекарство. Покрытие в разы увеличит антимикробные свойства протеза и обеспечит лучшее сращивание импланта с костью.

Испытания показали способность покрытия препятствовать появлению нежелательных рубцов в месте пересадки, уточнили исследователи.

Разработчики уже провели первое протезирование с применением импланта. Пациенту с хондросаркомой костей (разновидность рака костей) был установлен протез с плёночным покрытием и антибиотиком внутри. Операция прошла в Московском научно-практическом центре опухолей костей, мягких тканей и кожи (ГБУЗ МГОБ № 62 ДЗМ).

Авторы отмечают высокую плотность и простой способ загрузки плёнок, что делает их подходящими для персонализированной терапии – индивидуально подобранного лечения заболеваний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

05 февраля 2022

Нутрициолог назвала способы очистки организма от токсинов

05 февраля 2022

Псковичам напомнили правила эксплуатации печного и электрооборудования
05 февраля 2022

Противопожарный рейд прошёл в Локнянском районе
05 февраля 2022

Две золотые медали завоевали печеряне в турнире по джиу-джитсу
05 февраля 2022

Библиотека «Родник» приглашает читателей на «Золотцевский диктант»
05 февраля 2022

Эксперт: Уровень антител можно будет не измерять, когда ковид превратится в сезонное заболевание
05 февраля 2022

Правительство РФ выделит средства на приобретение самолёта для оказания неотложной помощи
05 февраля 2022

В России могут продлить программу кешбэка за фитнес


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...