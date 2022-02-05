Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам напомнили правила эксплуатации печного и электрооборудования

В главном управлении МЧС России по Псковской области сообщили, что с понижением температуры воздуха на территории региона значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с использованием печного отопления, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);

– пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

05 февраля 2022

Нутрициолог назвала способы очистки организма от токсинов

05 февраля 2022

Псковичам напомнили правила эксплуатации печного и электрооборудования
05 февраля 2022

Противопожарный рейд прошёл в Локнянском районе
05 февраля 2022

Две золотые медали завоевали печеряне в турнире по джиу-джитсу
05 февраля 2022

Библиотека «Родник» приглашает читателей на «Золотцевский диктант»
05 февраля 2022

Эксперт: Уровень антител можно будет не измерять, когда ковид превратится в сезонное заболевание
05 февраля 2022

Правительство РФ выделит средства на приобретение самолёта для оказания неотложной помощи
05 февраля 2022

В России могут продлить программу кешбэка за фитнес


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...