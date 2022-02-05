Псковичам напомнили правила эксплуатации печного и электрооборудования
В главном управлении МЧС России по Псковской области сообщили, что с понижением температуры воздуха на территории региона значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с использованием печного отопления, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);
– пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
– использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.
Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».
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