Псковичам напомнили правила эксплуатации печного и электрооборудования

23:02, 05 февраля 2022, ПАИ

В главном управлении МЧС России по Псковской области сообщили, что с понижением температуры воздуха на территории региона значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с использованием печного отопления, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);

– пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».