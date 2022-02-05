Нутрициолог назвала способы очистки организма от токсинов

23:27, 05 февраля 2022, ПАИ

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с ИА Nation News, в каких случаях необходима очистка организма от токсинов.

Она отметила, что если человек ощущает ухудшение самочувствия, головную боль, нехватку энергии, постоянную усталость, потерю настроения, замечает высыпания на лице, то следует обратиться за консультацией к врачу.

Очистить организм от токсинов также, по мнению нутрициолога, можно в домашних условиях, но делать это можно не чаще раза в год.

Для начала необходимо уменьшить количество тяжёлой пищи и мяса в рационе, а лучше на некоторое время совсем исключить их, оставив только овощи, фрукты и продукты, в которых содержится много клетчатки, отмечает телеканал «360».

Врач советует проводить время в лесной местности, горах, там, где чистый воздух, а также организовать поход в баню.

Если же проблемы с организмом более серьёзные, нутрициолог рекомендует обратиться в санаторно-курортное учреждение или клинику, специализирующуюся на очищении, и пройти медикаментозный курс с препаратами и капельницами.