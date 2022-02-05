Вирусолог рассказал, как влияет группа крови на течение COVID-19

23:50, 05 февраля 2022, ПАИ

Люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус, в то время как обладатели первой группы легче справляются с инфекцией. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с сайтом «Газета.ru».

Он подчеркнул, что исследования на эту тему ещё не завершены. Также специалист отметил, что пока не выяснено, чем обусловлена подобная связь. По его мнению, такие корреляции скорее являются тенденциями, чем чёткими закономерностями.