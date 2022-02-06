Водитель автомобиля пострадал в результате аварии в Опочке
На выезде из Опочки водитель автомобиля Hyundai пошёл на обгон, выехал на встречную полосу, из-за погодных условий не справился с управлением транспортного средства и улетел в кювет, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На данный момент мужчине на месте аварии оказывается медпомощь. Вызван эвакуатор.
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