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Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что дети переносят омикрон без постковидного синдрома

По предварительным наблюдениям, дети переносят новый штамм коронавирусной инфекции омикрон без постковидного синдрома, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Как пишет ТАСС, оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно, так как у большинства детей заболевание, связанное с омикроном, завершается без каких-либо последствий.

В то же время, по словам Руженцовой, есть пациенты, у которых сохраняются утомляемость, головные боли и небольшое повышение температуры. Такие дети находятся под наблюдением участкового педиатра и при необходимости проходят дополнительное обследование.
 

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