Петербуржец незаконно прописал у себя гражданина Армении в Пыталовском районе

10:02, 06 февраля 2022, ПАИ

В Пыталовском районе выявили факт фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.



По версии следствия, безработный житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, в одной из деревень на территории Пыталовского района фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Армения. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

