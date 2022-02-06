Лыжники Печорского района лидируют по итогам первого дня Чемпионата и Первенства региона по лыжам

10:32, 06 февраля 2022, ПАИ

Лыжники Печорского района лидируют по итогам первого дня Чемпионата и Первенства региона по лыжам, сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

По результатам выступления команда Печорского района набрала 7524 очка, на втором месте команда города Пскова — 6858, на третьем месте Невельский район с показателем в 6451 очко.

Сегодня, 6 февраля, в 12:00 будет проводиться гонка свободным стилем и будет выявлена тройка команд-лидеров в общем зачете.