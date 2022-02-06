Поджог стал причиной возгорания дома в Пскове

10:45, 06 февраля 2022, ПАИ

Вчера, 5 февраля, в 8:45 в Пскове на улице Инженерной в многоквартирном девятиэтажном доме, на четвертом этаже в двухкомнатной квартире выгорела входная дверь по всей площади, закопчена прихожая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания — поджог.



Кроме того, в 15:56 в деревне Пыжово Пустошкинского района в бане размером 3 на 5 метров огнем поврежден потолок. Предположительная причина возгорания — неисправность дымовой трубы.