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Общество

Поджог стал причиной возгорания дома в Пскове

Вчера, 5 февраля, в 8:45 в Пскове на улице Инженерной в многоквартирном девятиэтажном доме, на четвертом этаже в двухкомнатной квартире выгорела входная дверь по всей площади, закопчена прихожая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания — поджог.

Кроме того, в 15:56 в деревне Пыжово Пустошкинского района в бане размером 3 на 5 метров огнем поврежден потолок. Предположительная причина возгорания — неисправность дымовой трубы.

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