В Псковской области продолжается поиск пропавшего Андрея Федорова

10:50, 06 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках продолжается поиск пропавшего Андрея Федорова 1976 года рождения, который 22 марта 2019 года ушел из дома на улице Радищева в Великих Луках и до настоящего момента его местоположение не установлено, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.