6 февраля в Псковской области ожидается метель

10:57, 06 февраля 2022, ПАИ

6 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Днем снег, местами метель, ночью небольшой снег, местами умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный, порывистый. Температура днем от -1 до -6, ночью от -2 до -7.

В Пскове днем снег, метель. Температура днем от -1 до -3, ночью от -2 до -4. В Великих Луках снег, днем метель. Температура днем от -1 до -3, ночью от -3 до -5.

