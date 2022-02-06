Псковская область приближается к показателю 500 случаев заражения COVID-19 за сутки

11:23, 06 февраля 2022, ПАИ

Псковская область приближается к показателю 500 заболевших коронавирусной инфекцией в сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«С такими цифрами мы ещё не сталкивались. Сейчас всем необходимо максимально внимательно соблюдать все меры противовирусной безопасности», – сообщил губернатор.

За сутки в Псковской области выявлено 454 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 77 820 случаев. На амбулаторном лечении находится 6 096 человек, на стационарном — 420.



Выздоровело 238 человек. Всего в регионе зафиксировано 71 960 случаев выздоровления. Статистика смертности за сутки увеличилась на семь человек.

