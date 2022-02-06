Вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции контактировавших с больными COVID-19

12:42, 06 февраля 2022, ПАИ

В воскресенье, 6 февраля, в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции для тех, кто ранее контактировал с больными коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что изоляция отменяется и для тех, кто находился в изоляции из-за контакта с заражёнными коронавирусом.

Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу. Согласно постановлению, отмена карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2022 года.

Решение об отмене было принято, по словам Поповой, из-за того, что карантин контактных с больными коронавирусной инфекцией лиц при распространении нового штамма омикрон теряет смысл, так как в России идёт распространение этого штамма, он более заразен и часто болезнь протекает бессимптомно.