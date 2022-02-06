Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Астроном-любитель запечатлел на камеру две туманности на ночном псковском небе

Фото: Петр Митрофанов

Пётр Митрофанов опубликовал снимки объектов глубокого космоса в небе над деревней Черняковицы Псковского района. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов
 

«Первая съёмка дипскаев в 2022 г. Туманности IC 2159 в созвездии Единорога (при лунном свете, фаза Луны 0.15) и туманность IC 468 в созвездии Большого Пса. Второй объект в наших широтах находится довольно низко над горизонтом, поэтому детализация не очень хороша», – поделился Митрофанов. Съёмка проводилась 4 февраля.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

06 февраля 2022

В Колумбийском университете обнаружили сходство между последствиями COVID-19 и болезнью Альцгеймера
06 февраля 2022

Псковичам рассказали, как защитить автомобиль от угона

06 февраля 2022

Вирусолог из центра Гамалеи уверен, что COVID-19 не покинет человеческую популяцию

06 февраля 2022

Астроном-любитель запечатлел на камеру две туманности на ночном псковском небе

06 февраля 2022

Вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции контактировавших с больными COVID-19
06 февраля 2022

180 071 случай заболевания COVID-19 выявили за сутки в России

06 февраля 2022

172 подростка привились «Спутником М» в Псковской области

06 февраля 2022

Псковская область приближается к показателю 500 случаев заражения COVID-19 за сутки


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...