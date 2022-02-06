Астроном-любитель запечатлел на камеру две туманности на ночном псковском небе

13:38, 06 февраля 2022, ПАИ

Пётр Митрофанов опубликовал снимки объектов глубокого космоса в небе над деревней Черняковицы Псковского района. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».





«Первая съёмка дипскаев в 2022 г. Туманности IC 2159 в созвездии Единорога (при лунном свете, фаза Луны 0.15) и туманность IC 468 в созвездии Большого Пса. Второй объект в наших широтах находится довольно низко над горизонтом, поэтому детализация не очень хороша», – поделился Митрофанов. Съёмка проводилась 4 февраля.

