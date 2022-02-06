Вирусолог из центра Гамалеи уверен, что COVID-19 не покинет человеческую популяцию
Вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru заявил, что коронавирусная инфекция не покинет человеческую популяции, несмотря на снижение заболеваемости, пишет РИА Новости.
«Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придётся, видимо, долго и постоянно», – заверил Альтштейн.
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