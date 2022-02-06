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Псковичам рассказали, как защитить автомобиль от угона

Фото: Российская газета

В УМВД России по Псковской области рассказали, как защитить автомобиль от угона и кражи.

«Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путём разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причём нередко на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, дорогие смартфоны, крупные денежные суммы, важные документы», – рассказали в ведомстве.

Во-первых, не стоит оставлять ночью автомобиль в тёмном, неосвещённом месте, даже если это ваш двор. Рекомендуют поставить его на охраняемую стоянку или в гараж либо оборудовать сигнализацией.

Кроме того, необходимо всегда закрывать двери в машине и не оставлять ключ зажигания внутри. Следует избегать длительной парковки в безлюдных и неосвещённых местах, оборудовать автомобиль охранной сигнализацией и системой блокировки руля и педалей. Не оставлять в машине ценные вещи.

«Если вы обнаружили, что совершены угон или кража из автомобиля, незамедлительно сообщите об этом полиции по телефону 02. Не забудьте при этом указать марку, модель, цвет, госномер и по возможности идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Всё это поможет стражам порядка в работе над скорейшим раскрытием преступления», – резюмировали в ведомстве.

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