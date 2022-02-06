В Колумбийском университете обнаружили сходство между последствиями COVID-19 и болезнью Альцгеймера

15:01, 06 февраля 2022, ПАИ

Ощущение тумана в голове после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией может быть вызвано процессами, схожими с теми, которые происходят при болезни Альцгеймера. Об этом в опубликованных исследованиях сообщили учёные из Колумбийского университета, пишет ТАСС.

Многие пациенты, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, жалуются на спутанность мыслей и проблему с координацией, а также на трудность в попытках сосредоточиться.

Американские учёные предполагают, что причина в дефектах мозга, которые возникают в результате слипания тау-белка из-за воспалительных процессов, вызванных перенесённым заболеванием.

Исследования мозга пациентов, которые умерли от COVID-19, обнаружили дефект нейрофибриллярных клубков, который ранее встречался только при болезни Альцгеймера. Учёные предположили, что в лечении тумана в голове после перенесённой коронавирусной инфекции могут помочь те же препараты и методы, что при Альцгеймере.

