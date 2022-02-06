Употребление фастфуда и сладостей у заболевших омикроном может вызвать замедление выздоровления
Употребление фастфуда и сладостей у заболевших может вызвать значительное замедление выздоровления при омикроне. Об этом пишет ФАН со ссылкой на доцента, кандидата медицинских наук, семейного врача Сергея Чудакова.
Наибольший вред заболевшим наносит картофель фри, промышленный майонез с уксусом, а также конфеты, торты и пирожные. Во время заболевания омикроном следует отдать предпочтение зелени, ягодам и свежим овощам, что значительно ускорит процесс выздоровления.
Кроме того, хорошим противовоспалительным эффектом, по мнению врача, обладает куркума.
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