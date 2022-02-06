Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российская спортсменка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС.
Смирнова показала результат 77,72 балла, уступив второе место представительнице США Джаэлин Кауф (80,28 балла) и призовое место австралийке Джакаре Энтони, которая набрала 83,09 балла.
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