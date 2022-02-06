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Общество

Роспотребнадзор отметил тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Она подчеркнула, что, несмотря на рост количества заболевших, число отсроченных госпитализаций и летальных исходов не увеличилось.

По словам Пшеничной, течение заболевания и его тяжесть приобрели черты сезонного ОРВИ. Это, по мнению специалиста, позволит перейти на такой же мониторинг заболевания, каким он был ранее, еще начиная с советских времен, при гриппе и респираторных инфекциях сезонных.

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