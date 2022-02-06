Как влияет холод на иммунитет граждан, рассказал врач
В условиях низких температур воздуха иммунитет человека может ослабнуть, это может спровоцировать наступление простудного или вирусного заболевания, рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор ООО «Лор-Астма» Сергей Пурясев радио Sputnik.
Особенно подвержены холодовому фактору городские жители, потому что не тренированы.
Если температура ниже минус десяти, то, по словам эксперта, – это уже пагубный фактор. Иммунитет постоянно напряжен, часто идет переохлаждение. Из-за чего могут проявиться острые респираторные вирусные инфекции, в то числе и COVID-19.
Чтобы защитить свой организм от последствий переохлаждений, Пурясев советует носить многослойную теплую одежду, в том числе термобелье.
Также, по его словам, можно прикрывать чем-то рот и нос и дышать воздухом, который в какой-то степени уже согрет. Тогда не будет такого резкого удара отрицательных температур.
Согреться после пребывания на холоде помогут горячие напитки или куриный бульон, сообщил врач.
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