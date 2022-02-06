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Спикер Госдумы заявил о необходимости проверять, не отдан ли автомобиль под залог

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о необходимости усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, чтобы граждане при покупке автомобиля у другого владельца могли проверить, не отдана ли машина под залог.

Он отметил, что на этой неделе вступил в силу закон, который позволяет покупателям жилья получить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли оно аварийным. Однако поступает много обращений и в связи с тем, что мошенники продают автомобили, умалчивая о том, что они отданы в качестве залога.

Спикер пояснил, что на данный момент для банков установлен добровольный, а не обязательный порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить машину при ее регистрации.

По мнению Володина, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство.

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