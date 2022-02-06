Ученики усвятской школы попробовали себя в роли олимпийских спортсменов

20:11, 06 февраля 2022, ПАИ

Ученики 5 «А» класса Усвятской средней школы решили поддержать олимпийскую сборную России, передает корреспондент газеты «Новая жизнь».

Вместе с классным руководителем Антониной Котовой ребята вышли на школьную площадку и попробовали себя в роли саночников, скиатлонистов.

Кроме того, классный руководитель провела с ребятами викторину на олимпийскую тематику. Дети отвечали на вопросы о том, кто нес флаг нашей сборной, сколько видов соревнований представлено, сколько медалей в зачете нашей сборной уже есть и многие другие.

Также лети устроили настоящие зимние забавы: построили из снега арку, крепость, трон.