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Общество

Более четверти родителей хотят видеть своих детей специалистами IT-сферы

Более четверти опрошенных родителей несовершеннолетних сыновей в будущем хотят видеть их специалистами IT-сферы, каждый пятый родитель девочки видит будущее дочери в медицине. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 27 января по 2 февраля 2022 года во всех округах России, в каждой выборке участвовали 1 тыс. респондентов.

Согласно исследованиям, 26% родителей хотят видеть своих сыновей специалистами сферы информационных технологий, 10% - сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% - медицинскими работниками.

За сферу строительства и архитектуры выступило 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. 3% родителей мечтают о научной работе для своих сыновей, а также в индустрии спорта или юриспруденции, 2% - в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.

Кроме того, каждый пятый родитель девочки видит будущее своей дочери в медицине, еще 11% - в IT, 6% - в экономике. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% - в строительстве и силовых структурах или МЧС.

О научной карьере для девочек мечтают 3% родителей. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят также по 3% респондентов, по 2% - сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

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