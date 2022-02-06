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Общество

Авиакомпания «Россия» приостановит использование двухэтажных самолётов Boeing 747-400

Авиакомпания «Россия» до конца 2024 года не будет использовать двухэтажные четырёхдвигательные самолёты Boeing 747-400. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

Отмечается, что в рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолётов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолёта будут выведены до конца 2024 года.

На сегодняшний день флот Boeing 747 авиакомпании насчитывает девять таких воздушных судов. Все лайнеры используются для организации перевозок в популярных туристических направлениях. Рейсы выполняются совместно с туристическим оператором «Библио Глобус».

«Россия» – единственная российская пассажирская авиакомпания, которая использует двухпалубные самолёты.

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