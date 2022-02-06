Врач сообщил об ускоренном старении организма после заболевания COVID-19

21:05, 06 февраля 2022, ПАИ

Коронавирус приводит к ускоренному старению: организм заболевшего за десять дней стареет на десять лет. Об этом сообщил в беседе с радио Sputnik молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Он отметил, что невакцинированные граждане, заболевшие COVID-19, получают все те осложнения, которые должны были получить за следующие десять лет, но ощущают их за десять дней. В чём-то, по мнению эксперта, это напоминает очень ускоренное старение.

По словам Скулачева, именно с этим фактором связана высокая смертность от коронавируса среди пожилых людей: многим из них не суждено прожить следующие десять лет.

Он также заявил, что врачи могут вернуть годы, которые были потеряны из-за COVID-19.

Врач заключил, что менее подвержены ускоренному старению вакцинированные люди, поскольку у таких пациентов болезнь протекает в более лёгкой форме.