Около трети россиян готовы передать секретные данные банковской карты в случае экстренной ситуации

21:22, 06 февраля 2022, ПАИ

Около трети россиян готовы передать кому-либо секретные данные банковской карты или реквизиты для входа в онлайн-банк в случае экстренной ситуации. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный Райффайзенбанком.

Отмечается, что 9% готовы предоставить секретные данные позвонившему сотруднику полиции для содействия следствию, 6% - сотруднику банка, чтобы предотвратить нелегальное списание, 1% готовы сообщить их любому человеку в экстренной ситуации, если тот знает, как помочь. Еще 1% опрошенных готовы передать данные чат-боту банка, а 13% не станут их называть, но готовы набрать их в тоновом режиме на телефоне.

При этом секретные данные нельзя передавать никому ни при каких обстоятельствах, в том числе писать в чатах или набирать в тоновом режиме, указал руководитель управления информационной безопасности Райффайзенбанка Илья Зуев.

Он подчеркнул, что сотрудники банка обладают всей необходимой информацией, чтобы остановить подозрительную транзакцию, и никогда не попросят клиента назвать пароль, код CVV или данные из СМС для подтверждения транзакции. Зуев порекомендовал в случае подобных запросов от собеседника немедленно положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

Он также подчеркнул, что данные на лицевой стороне карты не являются конфиденциальными, однако их также не желательно оставлять в открытом доступе. Мошенники собирают информацию о жертвах в открытых источниках и используют найденные персональные данные для психологических манипуляций. Специалист добавил, что важно помнить об этом при публикации своих данных в интернете или передаче другим людям.