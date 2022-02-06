Специалисты сообщили об ошибочном симптоме омикрона

21:43, 06 февраля 2022, ПАИ

Расстройство желудка чаще всего не относится к симптомам штамма коронавируса «омикрон, сообщили специалисты из ZOE COVID Study, которые изучают данные заболевших.

Во время вспышки «омикрона» увеличилось количество людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях. Специалисты отметили, что такая тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

Однако врачи сообщают, что этот симптом не связан с коронавирусом. Отмечается, что проблемы с ЖКТ встречаются при «омикроне», однако жалобы могут быть связаны с ошибками людей, которые принимают эти симптомы за COVID-19.

Медики напомнили о необходимости мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.