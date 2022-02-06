В Красногородском районе прошел профилактический рейд
6 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с социальным педагогом ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Красногородского района» провели профилактический рейд в Красногородском районе, сообщает пресс-служба управления.
В ходе рейда осуществлен обход домов многодетных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении.
Гражданам вручены листовки и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, по предотвращению детской шалости с огнём, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием и о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.
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