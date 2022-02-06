Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Красногородском районе прошел профилактический рейд

Фото: главное управление МЧС России по Псковской области

6 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с социальным педагогом ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Красногородского района» провели профилактический рейд в Красногородском районе, сообщает пресс-служба управления.

В ходе рейда осуществлен обход домов многодетных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении.

Гражданам вручены листовки и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, по предотвращению детской шалости с огнём, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием и о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

06 февраля 2022

В Twitter появилась новая функция «Понизить рейтинг»
06 февраля 2022

В Красногородском районе прошел профилактический рейд

06 февраля 2022

Специалисты сообщили об ошибочном симптоме омикрона
06 февраля 2022

Около трети россиян готовы передать секретные данные банковской карты в случае экстренной ситуации

06 февраля 2022

Врач сообщил об ускоренном старении организма после заболевания COVID-19
06 февраля 2022

Авиакомпания «Россия» приостановит использование двухэтажных самолётов Boeing 747-400
06 февраля 2022

Более четверти родителей хотят видеть своих детей специалистами IT-сферы
06 февраля 2022

Ученики Усвятской школы попробовали себя в роли олимпийских спортсменов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...