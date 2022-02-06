Автоэксперт рассказал, на что опираться при выборе «незамерзайки»

23:10, 06 февраля 2022, ПАИ

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров рассказал в беседе с агентством «Прайм», что делать водителям, если омыватель стекла отказывается работать даже при не очень сильном морозе.

Выбирая «незамерзайку», эксперт советует опираться на определённые параметры – температурный диапазон, на который она рассчитана. Автоэксперт рекомендует брать жидкость с запасом: если на улице держится мороз около -20 градусов, то лучше приобретать «незамерзайку», рассчитанную на использование при более сильном морозе — при -30 градусах.

Если жидкость, рассчитанная на -30, замёрзла при -20, то можно говорить о некачественном продукте, отмечает Сидоров.

Если жидкость омывателя стёкол замёрзла, то наиболее приемлемый, действенный и безопасный способ решения проблемы — это переместить автомобиль в тёплое помещение (отапливаемый гараж, паркинг или мойку), где спустя некоторое время произвести замену «незамерзайки» на качественную, заключил эксперт.