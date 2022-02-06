Вирусолог заявил, что после окончания пандемии необходимо сохранить масочный режим
Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что ношение масок отменять нельзя, пишет «Вечерняя Москва».
Он подчеркнул необходимость сохранить обязательное ношение масок в московском метро осенью и весной даже после окончания пандемии.
Скулачев пояснил, что в период сезонной заболеваемости в Японии и Китае маски носили ещё до коронавируса, поэтому там эпидемия прошла легче. Причём Япония, в отличие от Китая, не вводила серьёзных локдаунов, заметил вирусолог. Ношение масок осенью и весной в московском метро стоит оставить навсегда, заключил Скулачев.
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