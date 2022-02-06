Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вирусолог заявил, что после окончания пандемии необходимо сохранить масочный режим

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что ношение масок отменять нельзя, пишет «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул необходимость сохранить обязательное ношение масок в московском метро осенью и весной даже после окончания пандемии.

Скулачев пояснил, что в период сезонной заболеваемости в Японии и Китае маски носили ещё до коронавируса, поэтому там эпидемия прошла легче. Причём Япония, в отличие от Китая, не вводила серьёзных локдаунов, заметил вирусолог. Ношение масок осенью и весной в московском метро стоит оставить навсегда, заключил Скулачев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

06 февраля 2022

Врачи назвали кожные симптомы омикрона, которые могут долго не проходить
06 февраля 2022

Автоэксперт рассказал, на что опираться при выборе «незамерзайки»
06 февраля 2022

Эксперты назвали основания для лишения надбавок к пенсии
06 февраля 2022

В Twitter появилась новая функция «Понизить рейтинг»
06 февраля 2022

В Красногородском районе прошёл профилактический рейд

06 февраля 2022

Специалисты сообщили об ошибочном симптоме омикрона
06 февраля 2022

Около трети россиян готовы передать секретные данные банковской карты в случае экстренной ситуации

06 февраля 2022

Врач сообщил об ускоренном старении организма после заболевания COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...