Врачи назвали кожные симптомы омикрона, которые могут долго не проходить

23:47, 06 февраля 2022, ПАИ

Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение для отслеживания симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.

Первые в их числе – «ковидные пальцы», состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.

Отмечается, что при омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Ещё один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило, на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.

Кроме того, сыпь, похожая на потницу, также является симптомом штамма. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.