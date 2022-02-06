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Врачи назвали кожные симптомы омикрона, которые могут долго не проходить

Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение для отслеживания симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.

Первые в их числе – «ковидные пальцы», состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.

Отмечается, что при омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Ещё один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило, на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.

Кроме того, сыпь, похожая на потницу, также является симптомом штамма. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

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