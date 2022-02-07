Россиянам могут разрешить любую самооборону для защиты жилища

09:08, 07 февраля 2022, ПАИ

Гражданам могут разрешить всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Такой законопроект направлен на отзыв в правительство и Верховный суд, пишет газета «Известия».

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отмечают, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также в документе говорится, что согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в отличие от преступников.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, оправдательных приговоров не было.