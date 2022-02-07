Псковская область выполнила 70,8% плана вакцинации от COVID-19

08:22, 07 февраля 2022, ПАИ

На прошлой неделе в Псковской области привились от коронавируса порядка 3500 человек. В настоящее время выполнено 70,8% плана вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцинированы 285 814 человек, в том числе 77 — за минувшие сутки. 279 830 жителей региона прошли полный курс вакцинации, из них 136 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинировались 41 048 человек, прирост за сутки составил 40.

Использовано 80,2% поступившей в регион вакцины.