Сильные осадки ожидаются в Пскове 7 февраля

09:00, 07 февраля 2022, ПАИ

Днем 7 февраля в Пскове прогнозируются сильные осадки, ночью — умеренные в виде мокрого снега. Температура днем составит от -1 до +1 градуса, ночью — от -3 до -1, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Великих Луках также выпадут осадки в виде мокрого снега. Температура днем не превысит -1...+1 градуса, ночью температура понизится до -2...0.

В целом по области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега, днем местами сильные, возможно налипание мокрого снега на провода. Как сообщает Псковский гидрометцентр, на дорогах местами будет гололедица. Днем ожидается умеренный ветер южных, ночью — западных направлений. Температура составит от -3 до +2 градусов.