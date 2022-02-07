О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей северных районов Псковской области

09:15, 07 февраля 2022, ПАИ

Днем 7 февраля в северных районах Псковской области ожидается сильный и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Предупреждение о неблагоприятном явлении получено от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном снегопаде необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, следует оставаться дома.

На улице в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», - обратились в МЧС к водителям.

Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская пешехода, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Нужно смотреть на машины при переходе улицы.

При налипании мокрого снега нужно быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Не следует использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению. Следует закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Особое внимание нужно обратить на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. «Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», - добавили в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».