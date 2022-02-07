Чайного сомелье ищут в Псковской области

09:17, 07 февраля 2022, ПАИ

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Псковской области и выяснили, что прямо сейчас в частную компанию ищут чайного сомелье и предлагают зарплату от 25 000 рублей.

В обязанности будущего работника работодатель вкладывает: знание чайной карты и технико-технологических карт, приготовление и подача чая гостям, поддержание чистоты рабочей зоны и инвентаря согласно санитарным нормам, проведение еженедельных и ежемесячных инвентаризаций, контроль остатков продукции и своевременный её заказ, соблюдение норм хранения, общение с гостями, консультация по ассортименту.

Согласно требованиям, указанным в описании вакансии, такая работа подойдет начинающим специалистам, так как от кандидатов не требуется опыт работы. Также необходимо наличие санитарной книжки или готовность её оформить, опрятный внешний вид, энергичность и дружелюбный настрой.

Среди условий работодатель обещает двенадцатичасовой рабочий день, заработную плату от 25 000 до 30 000 руб. до вычета НДФЛ, процент от личной выручки, бесплатную развозку до дома в конце смены в ночное время, трехразовое питание. Также компания отмечает, что стажировка на вакансию оплачивается. Она занимает от трех до семи дней (зависит от навыков и опыта работы кандидата).