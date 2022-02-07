В Псковской области количество вызовов скорой помощи доходит до тысячи в сутки

09:38, 07 февраля 2022, ПАИ

Количество вызовов скорой помощи в Псковской области увеличилось до тысячи в сутки, рассказала в эфире «Псковского телеграма Online» председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

При приеме вызова в диспетчерской скорой помощи фельдшеры выясняют симптоматику пациента. Часть вызовов будет передаваться из службы скорой в поликлиническое звено, и тогда на вызов придет врач поликлиники. «Это нововведение появляется с сегодняшнего дня», - уточнила Гаращенко.

Кроме того, в поликлиниках введено разделение потоков, пациенты с признаками температуры идут не в регистратуру, а в специальное помещение, где проводится первичная диагностика и делается экспресс-тест на ковид.