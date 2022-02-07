Директор псковского аэропорта пояснил, что в себя включает понятие «метеоусловия»

10:03, 07 февраля 2022, ПАИ

Понятие «метеоусловия» включает множество факторов, сообщил в эфире проекта «Псковский телеграм Online» директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Он отметил, что при облачности ниже 120 метров самолетам садиться нельзя в целях безопасности пассажиров. Также есть требования к коэффициенту сцепления полосы. Если сцепление колес самолета с бетонным покрытием взлетно-посадочной полосы ниже 0,32, то садиться нельзя. Решение принимает командир, который получает метеосводку аэродрома до вылета, уточнил Артём Тарасов. Также, по его словам, есть понятие «снежные заряды» — когда снег идет ровно, полосу можно почистить, а если зарядами — полосу нужно чистить снова и снова. «Метеоусловия здесь суровые», - заметил Артём Тарасов.

Директор псковского аэропорта добавил, что военные и «Псковавтодор» помогают с содержанием взлётно-посадочной полосы. Необходимые реагенты закуплены.