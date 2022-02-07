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Директор псковского аэропорта пояснил, что в себя включает понятие «метеоусловия»

Понятие «метеоусловия» включает множество факторов, сообщил в эфире проекта «Псковский телеграм Online» директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Он отметил, что при облачности ниже 120 метров самолетам садиться нельзя в целях безопасности пассажиров. Также есть требования к коэффициенту сцепления полосы. Если сцепление колес самолета с бетонным покрытием взлетно-посадочной полосы ниже 0,32, то садиться нельзя. Решение принимает командир, который получает метеосводку аэродрома до вылета, уточнил Артём Тарасов. Также, по его словам, есть понятие «снежные заряды» когда снег идет ровно, полосу можно почистить, а если зарядами — полосу нужно чистить снова и снова. «Метеоусловия здесь суровые», - заметил Артём Тарасов.

Директор псковского аэропорта добавил, что военные и «Псковавтодор» помогают с содержанием взлётно-посадочной полосы. Необходимые реагенты закуплены.

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