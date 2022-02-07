Единственная возможность попасть в закрытую башню Святых ворот представится псковичам 12 февраля

10:18, 07 февраля 2022, ПАИ

12 февраля псковичам представится единственная возможность попасть в закрытую башню Святых ворот в Псковском кремле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Причем попасть в башню можно будет не в одиночку, а с нашими служилыми людьми, - приглашают в музее. - Ну а до того, как вы пришли к нам, предлагаем представить следующую картину. Опускается тьма, и начинается дозор. Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы проводят их во Власьевскую и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого».

Продолжительность программы составляет полтора часа. Начало в 19:00.