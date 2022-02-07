В Псковской области дорожные службы переведены в усиленный режим работы

10:39, 07 февраля 2022, ПАИ

7 февраля в Псковской области ожидается сильный и мокрый снег. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, не пренебрегать правилами безопасности в это время. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам: при переходе проезжей части следует учитывать, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко двигающимся транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других объектов. Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток на одежде необходимо иметь световозвращающие элементы.

Дорожные службы переведены в усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов. В случае необходимости будет организована дополнительная спецтехника для очистки и обработки проезжей части.