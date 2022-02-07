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Культура

Россиян ждет современная экранизация романа «Преступление и наказание»

Фото: кадр из к/ф "Преступление и наказание", 2007

Режиссер Владимир Мирзоев, снявший сериал «Топи», займется современной экранизацией по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Главным действующим лицом будет не только Раскольников, но и его сестра Дуня, сообщает «Комсомольская правда».

В скором времени в Петербурге начнутся съемки многосерийного фильма. Оператором назначен Василий Григолюнас, который ранее работал с Мирзоевым в съемках «Топи». Актерский состав пока не раскрывается.

По словам режиссера, это будет новая адаптация под современный мир, которая раскроет новые перспективы и интерпретации классической истории.

В 1969 году режиссер Лев Кулиджанов снял советский фильм «Преступление и наказание». 3 декабря в 2007 году состоялась премьера восьмисерийного фильма на Первом канале, съемки которого проходили в Санкт-Петербурге.

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