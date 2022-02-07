Чуть не замёрзла в сугробе: в псковский зооприют снова подкинули домашнюю кошку

10:42, 07 февраля 2022, ПАИ

В псковский приют «Лесопилка» снова подкинули домашнюю кошку. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры рассказали, что в минувшую субботу в приюте был тяжелый операционный день. Врач оперировала 16 животных, трёх — бесплатно, еще двух оплатили кураторы. Стерилизацию остальных взяла на себя «Зоозащита». «Все клетки и вольеры заполнены животными. Кто-то ещё в переносках - решаются вопросы, куда поместить на послеоперационный период. К операционке подходит мужчина в военной форме, молодой, высокий, здоровый: «Заберите у меня кошку. Умерла моя бабушка. Оставить кошку не могу. Свои собаки не примут. Кошке 6 лет. Не стерилизована», - поделились зоозащитники.

Они объяснили мужчине, что в приюте нет мест, предложили помочь со стерилизацией. Однако волонтёры побоялись, что он просто выбросит кошку на улицу, и согласились забрать в приют при условии оплаты стерилизации животного. «Как-то странно пожал плечами военный человек. Быстро вышел. Наверное, пошел за кошкой в машину... Нет! Он сел и уехал», - возмутились в «Зоозащите». Через 15 минут за воротами приюта, вдали от камер, была найдена пустая коробка. Кошку удалось найти по следам на снегу. «По-пластунски, скорее всего, дрожа от невероятного страха, кошка уползала в никуда. Залезла в большой сугроб и там просто застряла», - пояснили зоозащитники.

Они подчеркнули, что мужчине было разрешено оставить кошку в приюте, требовалось всего лишь оплатить операцию. «Не содержание, кормление, уход… Только стерилизацию! Как ты спишь теперь? Она бы там, в этом сугробе, и замерзла насмерть. Видимо, твоя бабушка с небес не дала своей любимице умереть», - подытожили в «Зоозащите».