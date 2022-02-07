До семи лет лишения свободы грозит жителю Гдова за грабеж

10:50, 07 февраля 2022, ПАИ

28-летнему жителю Гдова грозит до семи лет лишения свободы по факту грабежа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь с 4 на 5 февраля в Гдове в доме на улице Никитина у 36-летнего мужчины открыто похитили мобильный телефон. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний неработающий, ранее судимый местный житель.

По версии следствия, он пригласил к себе в квартиру знакомого. И в ходе употребления спиртного несколько раз ударил гостя, а затем отобрал у него смартфон, после чего выгнал из дома.

Похищенный телефон изъят. Ведется расследование.