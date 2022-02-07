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Общество

Псковичам напомнили о возможности оплаты газа без комиссии в личном кабинете абонента

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.

Произвести оплату за поставленный природный газ без комиссии можно в кассах АО «Газпром газораспределение Псков» либо через «Личный кабинет» абонента на сайте компании. Кроме того, в «Личном кабинете» можно передать показания прибора учета газа.

Также в кассах АО «Газпром газораспределение Псков» можно произвести оплату без комиссии за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, «Почта России» и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами, установленными данными организациями.

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Псковской области. АО «Газпром газораспределение Псков» обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей, предоставляет услуги в сфере технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газового оборудования на территории Псковской области.

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