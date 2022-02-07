Четыре тонны кормовой добавки из Великобритании не пропустили через границу в Себежском районе

11:35, 07 февраля 2022, ПАИ

На российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу четыре тонны кормовой добавки для крупного рогатого скота «УльтраСелл Милл Пак». Продукцию, произведённую предприятием Великобритании, везли в адрес фирмы, зарегистрированной в подмосковном городе Пушкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с неоднократными случаями нарушений производителями Великобритании требований сертификации кормов и кормовых добавок для российских получателей с незаявленными или незарегистрированными ГМ-компонентами и/или не соответствующими их количественному содержанию, ветслужба Великобритании приостановила сертификацию всех кормов и кормовых добавок, включая экспортируемые в Российскую Федерацию корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

Кроме того, на упаковках товара отсутствовали сведения о гарантированных показателях продукта, предусмотренных инструкцией по применению данной кормовой добавки.

Россельхознадзор оформил акт о возврате груза.