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Общество

Четыре тонны кормовой добавки из Великобритании не пропустили через границу в Себежском районе

На российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу четыре тонны кормовой добавки для крупного рогатого скота «УльтраСелл Милл Пак». Продукцию, произведённую предприятием Великобритании, везли в адрес фирмы, зарегистрированной в подмосковном городе Пушкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с неоднократными случаями нарушений производителями Великобритании требований сертификации кормов и кормовых добавок для российских получателей с незаявленными или незарегистрированными ГМ-компонентами и/или не соответствующими их количественному содержанию, ветслужба Великобритании приостановила сертификацию всех кормов и кормовых добавок, включая экспортируемые в Российскую Федерацию корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

Кроме того, на упаковках товара отсутствовали сведения о гарантированных показателях продукта, предусмотренных инструкцией по применению данной кормовой добавки.

Россельхознадзор оформил акт о возврате груза.

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